56 учеников выпустились из ступинской школы № 9

Выпускной вечер прошел в ступинской школе № 9. На торжественной линейке звучали поздравления выпускникам, добрые слова в адрес учителей и родителей. Волнения экзаменов позади, итоговые оценки выставлены, аттестаты оформлены, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Праздник в школе № 9 начался с аплодисментов в честь главных героев торжества — выпускников 11-х классов. 56 человек попрощались со школой, из них 30 медалистов и 3 стобалльника.

Среди выпускников — призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников, различных конкурсов и соревнований.

Со знаменательным событием виновников торжества поздравили начальник управления образования Елена Казакова, директор школы Елена Семченко.

«Окончание школы — радостный и грустный день одновременно. За плечами остались школьные дни, уроки и экзамены, впереди — большая дорога под названием „взрослая жизнь“, полная открытий и возможностей. Пусть ваше путешествие будет ярким и полным вдохновляющих событий. Творите добро, живите с удовольствием, идите вперед уверенно и свободно!» — отметила Елена Казакова.

Гордость школы — Анна Астахова, Варвара Рубашкина и Мария Молчанова, написавшие ЕГЭ на 100 баллов.

Выпускники подготовили творческие номера, включая театрализованные сценки, танцевальные и вокальные композиции, что сделало мероприятие по-настоящему ярким и незабываемым.

«Испытываю за сына гордость. Рада, что экзамены позади, у нас очень хорошие результаты, в том числе 90 баллов по биологии. Роман планирует стать ученым в биоинженерии. Пока наметили три вуза, посмотрим, какой будет проходной балл», — поделилась родитель Наталья Вронская.

Каждый выпускник получил долгожданный аттестат и множество воспоминаний, которые останутся с ними на всю жизнь. Помимо этого, ребята получили подарок от главы городского округа Ступино, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Мужальских — книгу «Время действовать!», в которой рассказывается о достижениях муниципалитета и героях нашего времени. Подарочное издание специально подготовлено для всех выпускников округа 2025 года.

Со школой в этом году прощаются 1358 выпускников 9-х и 455 выпускников 11-х классов. На максимальные 100 баллов сдали ЕГЭ 11 ребят, Егор Гореславец, выпускник Михневской школы, стал мультистобалльником. 114 выпускников окончили школу с золотыми и серебряными медалями.

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