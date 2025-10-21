559 семей в Московском регионе потратили маткапитал на обучение детей в вузах

Отделение СФР по Москве и Московской области продолжает прием заявлений о распоряжении средствами материнского капитала на образование, которые родители подают через высшие учебные заведения. На сегодняшний день такой возможностью воспользовались 559 семей Московского региона, сообщает пресс-служба управления по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью отделения СФР по Москве и Московской области.

Новый упрощенный порядок направления маткапитала на оплату обучения детей в высших учебных заведениях заработал с апреля 2025 года. Дополнительные соглашения с региональным отделением СФР уже заключили 11 московских вузов:

Государственный университет управления;

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма;

Государственный университет просвещения;

Московский финансово-юридический университет МФЮА;

Московский гуманитарно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт;

Российский университет транспорта;

Российский государственный социальный университет;

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы;

Московский государственный институт культуры;

Московский технический университет связи и информатики» МТУСИ;

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Родителям, чьи дети поступают или уже учатся в этих вузах, для оплаты обучения маткапиталом достаточно обратиться в учебное заведение и заполнить заявление. Вуз передает заявление и сведения из договора об оказании платных образовательных услуг в региональное отделение СФР.

Во всех других московских вузах, которые еще не стали участниками пилота, процедура направления документов на эти цели остается прежней. Владельцу сертификата необходимо подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг, в любой клиентской службе отделения СФР по Москве и Московской области или МФЦ.

Средствами материнского капитала можно оплатить как один семестр, так и весь период обучения. Использовать его возможно даже в том случае, если сумма на счету сертификата меньше стоимости по договору. В таком случае в нем указывается, какая часть суммы будет оплачена капиталом. Заказать выписку об остатке маткапитала можно на портале госуслуг.

На сегодняшний день обучение детей за счет материнского капитала остается самым востребованным у жителей Московского региона. С начала года по этому направлению было оплачено более 85,2 тыс. заявлений.

Если остались вопросы, всегда можно позвонить в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800-10) 0-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на наши страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.