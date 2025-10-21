559 семей в Московском регионе потратили маткапитал на обучение детей в вузах
Отделение СФР по Москве и Московской области продолжает прием заявлений о распоряжении средствами материнского капитала на образование, которые родители подают через высшие учебные заведения. На сегодняшний день такой возможностью воспользовались 559 семей Московского региона, сообщает пресс-служба управления по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью отделения СФР по Москве и Московской области.
Новый упрощенный порядок направления маткапитала на оплату обучения детей в высших учебных заведениях заработал с апреля 2025 года. Дополнительные соглашения с региональным отделением СФР уже заключили 11 московских вузов:
- Государственный университет управления;
- Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма;
- Государственный университет просвещения;
- Московский финансово-юридический университет МФЮА;
- Московский гуманитарно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт;
- Российский университет транспорта;
- Российский государственный социальный университет;
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы;
- Московский государственный институт культуры;
- Московский технический университет связи и информатики» МТУСИ;
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.
Родителям, чьи дети поступают или уже учатся в этих вузах, для оплаты обучения маткапиталом достаточно обратиться в учебное заведение и заполнить заявление. Вуз передает заявление и сведения из договора об оказании платных образовательных услуг в региональное отделение СФР.
Во всех других московских вузах, которые еще не стали участниками пилота, процедура направления документов на эти цели остается прежней. Владельцу сертификата необходимо подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг, в любой клиентской службе отделения СФР по Москве и Московской области или МФЦ.
Средствами материнского капитала можно оплатить как один семестр, так и весь период обучения. Использовать его возможно даже в том случае, если сумма на счету сертификата меньше стоимости по договору. В таком случае в нем указывается, какая часть суммы будет оплачена капиталом. Заказать выписку об остатке маткапитала можно на портале госуслуг.
На сегодняшний день обучение детей за счет материнского капитала остается самым востребованным у жителей Московского региона. С начала года по этому направлению было оплачено более 85,2 тыс. заявлений.
