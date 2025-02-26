557 «народных троп» обустроят в 2025 году в Подмосковье

В план работ по обустройству «Народных троп» на территории Московской области в этом году вошло 557 объектов. Новые пешеходные маршруты благоустроят в более 50 городских и муниципальных округах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Заасфальтированные тропы позволяют жителям сокращать дорогу до социально значимых объектов — школ, больниц, автобусных остановок и делают маршруты более удобными.

«В этом году мы благоустроим 557 маршрутов. Это на 60 больше, чем в 2024. Программа однозначно пользуется спросом у жителей всех округов региона. С каждым годом количество поступающих заявок в администрации увеличивается. Непосредственно к самим работам подрядчики приступят ориентировочно в апреле, но в зависимости от погодных условий эти сроки могут быть скорректированы», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Больше всего «народных троп» будет обустроено в городских округах:

39 — Балашиха;

38 — Люберцы;

28 — Подольск;

27 — Одинцовский округ;

24 — Красногорск;

22 — Химки.

Ознакомиться с полным перечнем адресов и сроками проведения можно на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.