557 «народных троп» обустроят в 2025 году в Подмосковье
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В план работ по обустройству «Народных троп» на территории Московской области в этом году вошло 557 объектов. Новые пешеходные маршруты благоустроят в более 50 городских и муниципальных округах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Заасфальтированные тропы позволяют жителям сокращать дорогу до социально значимых объектов — школ, больниц, автобусных остановок и делают маршруты более удобными.
«В этом году мы благоустроим 557 маршрутов. Это на 60 больше, чем в 2024. Программа однозначно пользуется спросом у жителей всех округов региона. С каждым годом количество поступающих заявок в администрации увеличивается. Непосредственно к самим работам подрядчики приступят ориентировочно в апреле, но в зависимости от погодных условий эти сроки могут быть скорректированы», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Больше всего «народных троп» будет обустроено в городских округах:
- 39 — Балашиха;
- 38 — Люберцы;
- 28 — Подольск;
- 27 — Одинцовский округ;
- 24 — Красногорск;
- 22 — Химки.
Ознакомиться с полным перечнем адресов и сроками проведения можно на официальном сайте министерства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.