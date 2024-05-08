55 ветеранов Подмосковья примут участие в Параде Победы на Красной площади

В преддверии 79 годовщины окончания Великой Отечественной войны по всей стране проходят чествования ветеранов, отстоявших Родину в борьбе с фашистскими захватчиками, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Уже завтра, 9 мая, 55 ветеранов Московской области примут участие в главном Параде Победы на Красной площади.

«Сегодня в Подмосковье 22 тысячи ветеранов, среди которых порядка 700 — это инвалиды и непосредственные участники Великой Отечественной войны. Все они уже получили ко Дню Победы выплату от 15 до 25 тысяч рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве рассказали, что в предпраздничные дни в каждом городском округе региона ветераны получают поздравления с Днем Победы. Муниципальные администрации, общественные организации, волонтерские и молодежные движения, а также образовательные и социальные учреждения навещают ветеранов, дарят подарки и проводят мероприятия.

Помимо выплат всем ветеранам вручаются персональные поздравления от губернатора региона, а каждый участник Великой Отечественной войны также получает памятный подарок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.