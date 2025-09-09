539 камер «Безопасный регион» установили в Подмосковье за неделю

За прошедшую неделю в Московской области к системе «Безопасный регион» подключили 539 видеокамер, а с начала 2025 года — более 10,2 тыс. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

С помощью камер «Безопасного региона» в Подмосковье следят за порядком в общественных местах, выявляют и предупреждают правонарушения. Они установлены во дворах, на подъездах, возле детских госучреждений и в других общественных местах.

Кроме того, данные с видеокамер использует искусственный интеллект. Например, нейропомощник через порядка 66 тысяч камер следит за чистотой дворовых территорий, через 548 видеокамер выявляет случаи запаркованности контейнерных площадок, а с помощью 256 камер следит за машинами, припаркованными на зеленых насаждениях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.