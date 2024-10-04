52 тыс педагогов работают в сфере образования в Подмосковье

Каждый год 5 октября в России отмечают День учителя. В Подмосковье трудятся более 52 тысяч педагогов, каждый из которых вносит свой вклад в развитие подрастающего поколения. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Учителя всегда дают больше, чем просто знания учебной программы — они помогают найти правильный путь, учат мыслить, раскрывать свои таланты и готовят ребят к самостоятельной жизни. Жизненные уроки, уроки патриотизма, уроки доброты порой важнее оценок в дневниках», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Для того чтобы поддержать педагогов, в Подмосковье выстроена комплексная система мер поддержки, в том числе направленная на привлечение новых специалистов. Так, в частности, предоставляются 150 тысяч рублей в качестве «подъемных» для молодых учителей. Реализуется программа «социальной ипотеки», которой за все время воспользовались 648 педагогов. Также более 39 тысяч учителей получают доплаты за классное руководство и другие меры, которые способствуют созданию комфортных условий для работы.

Председатель регпарламента также подчеркнул, что система образования в регионе постоянно модернизируется. В 2024 году в 42 школах проводится капитальный ремонт. Также в этом году открыто 39 новых школ, в том числе за счет внебюджетных средств, на 38 тысяч мест.

В настоящее время в Московской области работают 859 образовательных комплексов и 895 школ. В учреждениях обучается свыше 1,1 млн. учеников.

Меры поддержки учителей в Московской области

«Подъемные» для молодых педагогов

Выплата в размере 150 тыс. рублей — выпускникам учреждений СПО и ВУЗов, приступившим к работе на должностях педагогических работников в государственных или муниципальных образовательных организациях Московской области.

Выплачивается в два этапа:

50 тыс. рублей — при приеме на работу,

100 тыс. рублей — по окончании второго года работы в образовательной организации.

Выплаты молодым специалистам

Специалистам, окончившим колледжи, ВУЗы и впервые принятым в год окончания обучения на работу по полученной специальности

в государственные учреждения Московской области устанавливается ежемесячная доплата в размере 1 000 рублей.

Ежемесячная доплата выплачивается в составе заработной платы в течение трех лет со дня окончания колледжа или ВУЗа при условии занятия штатной должности в образовательной организации.

Молодым специалистам в школах дополнительно устанавливается ежемесячная доплата в размере 5000 рублей.

Выплата за классное руководство

Размер выплаты:

11 тыс. руб. (в том числе 5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета) в месяц в населенных пунктах с численностью населения 100 тыс. чел. и более

16 тыс. руб. (в том числе 5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета) в месяц в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. чел.

(но не более двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в двух и более классах).

«Социальная ипотека»

С 2016 года в Московской области реализуется подпрограмма «Социальная ипотека». Участники программы получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

«Бюджетная ипотека»

С 2024 года в Московской области реализуется подпрограмма «Бюджетная ипотека».

По программе участники получают субсидию на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья и снижение процентной ставки по кредиту на 2% пункта на весь срок кредита.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и наградил лучших сотрудников сферы образования.

«Сегодня мы чествуем наших педагогов, воспитателей, учителей начальных классов и директоров образовательных учреждений. Во многом успехи, которые мы видим в системе образования, обеспечены благодаря вашему профессионализму», — отметил губернатор Подмосковья.

Воробьев поблагодарил команды преподавателей. Он отметил, что за последние 10 лет количество учеников школ в регионе увеличилось.