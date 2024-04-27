сегодня в 22:30

52 диплома завоевала команда Подмосковья на школьной олимпиаде по 4 предметам

Учащиеся Подмосковья стали победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по географии, биологии, литературе и ОБЖ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По итогам олимпиады по ОБЖ сборная Московской области завоевала 12 дипломов, в том числе 3 диплома победителя и 9 дипломов призеров.

На заключительном этапе олимпиады по географии, которая проходила в Воронежской области, подмосковные школьники завоевали 9 дипломов, из которых 1 — победный. Победителем стал Даниил Горчилин из Володарской школы Ленинского округа.

В финале школьной олимпиады по биологии, проходившем на базе образовательного центра «Сириус», сборная региона получила и 12 призовых дипломов, и 1 победный. Обладателем диплома победителя стала Дарья Гуськова из Долгопрудненской гимназии.

Учащиеся из Московской области также стали призерами и победителями заключительного этапа ВсоШ по литературе. Школьники завоевали 18 дипломов, в числе которых 4 — победные.

Обладателями призов в специальных номинациях стали ребята из Королёва, Клина, Одинцово и округа Жуковский.

Все участники заключительного этапа из Подмосковья получат денежные призы. Победителям полагается выплата в размере 500 тыс. рублей, призерам — по 300 тыс. рублей. Остальные участники получат по 100 тыс. рублей.

На счету региональной команды уже 409 дипломов заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.