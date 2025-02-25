511 педагогов Балашихи получают выплату 20 тыс рублей из областного бюджета

511 педагогов Балашихи получают выплату в размере 20 тыс рублей из областного бюджета. Об этом стало известно в ходе отчета председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова о результатах работы за 2024 год в Балашихе. Затрагивая сферу образования, особое внимание он уделил вопросу привлечения кадров, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Чем больше мы открываем школ и садов, тем больше нам нужно педагогов. И здесь важно сделать все, чтобы замотивировать талантливых учителей и воспитателей работать у нас», — сказал председатель Мособлдумы.

Далее Игорь Брынцалов перечислил действующие в Московской области меры поддержки, остановившись на наиболее востребованных из них.

«В феврале прошлого года мы ввели ежемесячную выплату на аренду жилья для учителей по отдельным предметам. Ей уже воспользовались почти 4 тыс. педагогов Подмосковья. Из них в Балашихе — более 500 человек», — отметил Игорь Брынцалов.

С 1 февраля 2024 года учителя Московской области могут получить ежемесячную компенсацию аренды жилья. С 2025 года размер этой компенсации увеличен и составляет от 20 до 30 тыс. рублей. Она предусмотрена для преподавателей по 7 направлениям: русский язык и литература, математика, информатика, физика, химия, биология, начальные классы.

Подать заявление на выплату можно на региональном портале госуслуг (https://uslugi.mosreg.ru/services/22877). Там же можно ознакомиться с условиями получения компенсации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.