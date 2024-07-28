500 свечей зажгли жители Люберец в память о детях — жертвах войны в Донбассе

Возле Часовни Всех Святых в городском округе Люберцы представители «Единой России» с жителями муниципалитета выложили изображение из свечей в память о детях — жертвах войны в Донбассе. Об этом сообщил глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков.

«С 2014 года в Донбассе, Новороссии и других регионах России погибли более 300 детей. Нацисты бьют вглубь нашей страны, целенаправленно по больницам, жилым домам, школам. Чужих детей не бывает, и Люберцы скорбят со всей страной», — отметил Волков.

Он поблагодарил бойцов, которые в эти дни в зоне СВО продолжают освобождать нашу землю от врага ради жизни каждого ребёнка.

Ранее в Люберцах почтили память невинно погибших детей от военной агрессии киевского режима и возложили цветы к памятнику «Дети войны» в Центральном парке округа.

ВСУ 27 июля 2014 года нанесли массированный артудар по центру Горловки. Погибли 22 человека, в том числе дети. Именно этот день в ДНР стал Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.