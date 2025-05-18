500 нелегалов превратили терминалы аэропорта Мадрида в зону повышенной опасности

Крупнейший воздушный порт Испании Мадрид-Барахас столкнулся с беспрецедентным кризисом — за последние десять лет число бездомных и наркозависимых, обосновавшихся в терминалах, выросло с 50 до 500 человек, сообщает РЕН ТВ .

По свидетельствам очевидцев, некогда престижный транспортный узел теперь напоминает опасные трущобы: в укромных уголках процветает наркоторговля, участились случаи грабежей и насилия.

Фернандо, один из давних обитателей аэропорта, описывает мрачную атмосферу: «После полуночи здесь хозяйничают вооруженные банды — они отбирают у спящих все ценное, от телефонов до последней одежды». В течение последнего месяца сотрудникам аэропорта пришлось закрыть несколько зон из-за вспышки постельных клопов и антисанитарии.

Издание Del Mundo публикует шокирующие репортажи о наркопритонах и случаях насилия прямо в транзитных зонах. Туристы, прибывающие в Мадрид, сообщают о чувстве незащищенности и отсутствии должного контроля со стороны служб безопасности.

При этом аэропорт Барахас остается ключевым транспортным узлом страны, ежегодно обслуживающим более 65 миллионов пассажиров. Местные власти пока не представили четкого плана по решению кризиса, что вызывает растущую критику со стороны общественности и экспертов по безопасности.