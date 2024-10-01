500 кг помощи отправили из Дубны бойцам в День воссоединения новых регионов с РФ

Гуманитарный груз был собран по инициативе главы Дубны Максима Тихомирова. Удалось собрать более полтонны необходимых на передовой вещей — электроплиты, чайники, микроволновые печи, десятки коробок со сладостями. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Ранним утром всю собранную помощь загрузили в автомобиль, чтобы отправить в распределительный центр.

«В честь Дня воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, мы вместе с жителями Дубны, вместе с предприятиями, отправляем этот гуманитарный груз на передовую. Чтобы оказать поддержку и моральную, и какую-то уже номинальную нашим бойцам. Тем, кто сейчас воюет за нашу Родину и за новые области», — пояснила руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Дубна Екатерина Аратова.

Уже вчера машина с гуманитарным грузом из наукограда прибыла в распределительный центр, а оттуда в ближайшее время собранные дубненцами вещи отправят бойцам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведут работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.