50 талантливых ребят удостоились именных стипендий главы Ленинского округа

В детской школе искусств города Видное состоялось традиционное торжественное мероприятие именных стипендий главы Ленинского городского округа. Стипендиатами стали 50 талантливых ребят, которые показали отличные результаты в науке и образовании, культуре и искусстве, спорте и творчестве. Возраст обладателей стипендий разный, но все они едины в стремлении к победе, упорстве, увлечении и жажде знаний, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Каждое ваше достижение — это не только ваш личный триумф, но и важный вклад в развитие нашего округа. Ваше упорство, творческая мысль и воля к победе уже сегодня меняют Ленинский городской округ и все Подмосковье, делая его лучше. Вы являетесь настоящими героями своего времени, прокладывая новые пути и вдохновляя окружающих своим примером», — обратился со словами в ходе мероприятия глава городского округа Станислав Каторов.

В пресс-службе рассказали, что конкурс проводился по трем номинациям — «Образование и наука», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт». Денежное вознаграждение получили дети от 10 до 18 лет, среди них: призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников, лауреаты областных, всероссийских и международных творческих конкурсов, победители и призеры спортивных соревнований различного уровня. Вручение стипендии главы в муниципалитете проводится с 2007 года. За это время ее получили порядка тысячи обучающихся.

«Ваши достижения — это результат не только вашего таланта, но и поддержки, которую вы получаете от своих наставников, учителей и родителей. Благодаря их неустанной работе и вере в вас, вы смогли открыть в себе новые возможности и реализовать свои мечты. Их помощь и энтузиазм играют ключевую роль в формировании успешного будущего не только этих замечательных детей, но и всего нашего округа», — добавил Станислав Каторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.