50 предприятий Балашихи заключили соглашение с подмосковным колледжем «Энергия»

Балашихинская Торгово-промышленная палата подвела итоги работы за 2024 год. В отчетном заседании, которое провел президент ТПП Анатолий Шестаков, участвовали заместитель главы Балашихи Ирина Шведова и представители городского бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анатолий Шестаков рассказал о партнерстве и сотрудничестве палаты с федеральным Фондом развития промышленности, совместной работе с Мособлдумой, а также поддержке участников СВО и их семей. Президент ТПП подчеркнул, что одной из главных для городских предприятий проблем остается дефицит квалифицированных кадров.

«50 предприятий и организаций округа заключили соглашение с подмосковным колледжем „Энергия“ о подготовке для них необходимых кадров. В 2024 году мы помогали членами палаты в самых сложных ситуациях. С учетом действующих экономических санкций их было много. Мы помогали решать вопросы с поставками товаров, искать новые логистические цепочки. Постоянно контактируем с торговыми представителями ТПП России за рубежом, в том числе в Европе. Это позволяет сохранить экспортеров, их у нас 50, с которыми наша палата работает уже не один год», — сказал Анатолий Шестаков.

В ходе заседания из рядов ТПП были исключены три компании. Состав организации пополнили восемь новых представителей, в том числе пять индивидуальных предпринимателей.

Балашихинская ТПП объединяет более 220 предприятий и организаций города, защищая интересы малого, среднего и крупного бизнеса во всех сферах. Ежемесячно в общественную приёмную поступает несколько обращений от предпринимателей округа. Они касаются сферы имущественных отношений, деятельности контрольно-надзорных органов, нарушения прав предпринимателей, госзаказа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.