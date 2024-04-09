50 московских школ начнут капитально ремонтировать в этом году

Столица запускает программу капремонта школ. В 2024 году в нее войдут первые 50 учебных учреждений, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Многие школьные здания Москвы были построены несколько десятилетий назад. И, конечно, они серьезно устарели физически и морально», — отметила Ракова.

Она уточнила, что власти мегаполиса планируют сформировать в школах новое образовательное пространство. Оно будет соответствовать нынешним возможностям, адаптироваться под потребности детей разного возраста и позволять ученикам позитивно себя чувствовать в этой среде. Для этого вместе с экспертами был разработан стандарт московской школы.

По словам вице-мэра, капремонт — это очень сложный проект. В рамках него нужно быстро и качественно отремонтировать здание, но также обеспечить временный переезд школьников в другое помещение, адаптировать к нему. Столичные власти вместе с директорами школ, родителями отрабатывают эти технологии.

Ракова выразила надежду, что с 2025 года в столице удастся ремонтировать в год уже по 100 школ.