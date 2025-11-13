5 жителей Раменского округа получили свои паспорта в торжественной обстановке

Заместитель главы Раменского округа Александр Пивоваров лично поздравил ребят и вручил им паспорта. Обращаясь к молодежи, он выразил уверенность, что каждый из них принесет пользу обществу и своей малой родине, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для ребят этот день стал настоящим праздником, который, несомненно, останется в их памяти надолго. Торжественную атмосферу дополнили наставления и поздравления от почетных гостей, а патриотическая песня в исполнении вокалистки из ДК «Гжелка» придала мероприятию особую значимость.

«Поздравляем наших юных граждан с этим событием и желаем смело идти вперед, ставить перед собой амбициозные цели и уверенно стремиться к их достижению», — сказал заместитель главы Раменского округа Александр Пивоваров.

Чтобы получить первый паспорт в торжественной обстановке, необходимо при подаче документов в удобном подразделении МФЦ записаться на участие в церемонии согласно прилагаемому графику. Завершилось мероприятие небольшим праздничным концертом и совместной фотографией на память.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.