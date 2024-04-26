5 тыс участников написали «Диктант Победы» в Ленинском округе

5 тысяч участников написали «Диктант Победы» в Ленинском округе. Международная акция в рамках партийного проекта «Историческая память» прошла в муниципалитете на 20 площадках, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

К акции присоединился секретарь отделения «Единой России» Станислав Каторов, руководитель фракции в Совете депутатов Станислав Радченко, сторонники отделения «Единой России», члены местного политсовета, депутаты фракции и молодогвардейцы.

«Диктант Победы» длился 45 минут, за это время участники выполнили 25 заданий. Участники акции получили информационные листы, контрольно-измерительные материалы, бланки ответов и ручки. Вопросы были посвящены ключевым историческим датам, событиям, военной географии, героям войны.

Самым молодым участником на площадке стала активист «Молодой Гвардии», пятнадцатилетняя Кристина Наумова, а самым старшим ветеран социалистического труда восьмидесятилетний Тимур Сазонов.

Руководитель Ленинского отделения «Молодой Гвардии», Данила Сорокопудов участвует в акции впервые, на площадку он пришел вместе с друзьями, они также присоединились к написанию диктанта. Центральной площадкой стала школа-победитель и призер Всероссийских конкурсов и олимпиад Видновская школа № 7, где приняло участие почти 200 человек.

«Площадки в муниципалитете подобраны с учётом пожеланий жителей. Сегодня, мы рады видеть среди участников: молодых людей, подростков и Старшее поколение, которые гордятся нашей страной и ее предкам, — отметил секретарь Ленинского отделения „Единой России“ Станислав Каторов.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.