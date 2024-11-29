5 подмосковных проектов участвуют в нацпремии РФ по ландшафтной архитектуре

Пять подмосковных проектов принимают участие в XV Национальной премии России по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Событие проходит с 25 по 29 ноября в Выставочном зале Центрального Дома архитектора (Москва, Гранатный пер., 7). В пятницу в рамках программы проходила защита проектов, от региона представлены 5 проектов, три из них от архитектурного бюро «Точка»:

«Студенческий сквер» и «Парковая улица» по адресу: г. о. Шатура, г. Рошаль, ул. Косякова, возле д. 2,4;

сквер «Дединовская верфь» по адресу: г. о. Луховицы, с. Дединово;

«Парк Мысово» по адресу: г. о. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 39;

Еще два проекта представило архитектурное бюро «Юнистрой Проект»:

«Летний парк» с воссозданием «Летнего театра»по адресу: Люберцы, р. п. Малаховка;

парк в поселке Некрасовский, по адресу: Дмитровский г. о., пешеходная зона в р. п. Некрасовский от микрорайона Трудовая, дом № 30 до микрорайона Строителей, 41.

«Эти проекты не только демонстрируют творческий подход к ландшафтной архитектуре, но и подчеркивают важность устойчивого развития и сохранения исторического наследия в условиях современного мира. Участие в премии важно для нас. Это событие объединяет людей, участвующих в создании комфортной современной среды и способствует обмену опыта между специалистами», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Город Рошаль расположен на востоке Московской области на реке Воймега. Территория проектирования находится в центральной части старого города. Рядом располагается городской парк и центральный сквер, которые ранее были благоустроены. Улица Парковая и Студенческий сквер должны стать пешеходной артерией, связывающей важные городские объекты: Городской парк, Рошальскую больницу и техникум, таким образом объединив в себе транзитную и рекреационные функции.

Село Дединово — уникальный исторический центр и родина российского флота. Здесь была основана первая в России государственная кораблестроительная верфь. Территория расположена на реке Оке, в 12 километрах от Луховиц и 135 километрах от Москвы. В рамках проекта предусмотрено создание не только новой точки на туристических маршрутах Подмосковья, но и современного места отдыха, отвечающего запросам всех групп населения: культурное времяпровождение с изучением истории села и памятников культурного наследия, ремесленные кораблестроительные мастер-классы на свежем воздухе, прогулки с детьми, занятие спортом, тихий отдых на гамаках, рыбалка, прогулки на лодках с причала. Такое разнообразие активностей и возможностей привлечет, как местных жителей, таки туристов, создавая благоприятную атмосферу для развития села и всего региона. Знакомство с историей этого места позволит узнать лучше историю нашей страны.

Парк Мысово расположен у Клязьминского водохранилища, в историческом живописном месте города, возле объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Кузнецова». Территория расположена вблизи уже благоустроенного Юсуповского сквера и в шаговой доступности находятся два ПКиО (парка культуры и отдыха). Парк Мысово является центром зеленого каркаса города. Проектирование территории было выполнено с учетом исторических особенностей местности, социологического опроса и целого комплекса исследований и изысканий. Созданы различные зоны для активного и тихого отдыха. Но главным на этой территории остается сохранение объектов культурного наследия и воссоздание исторической планировки рядом с усадьбой. Специально для этого парка была разработана коллекция малых архитектурных форм в историческом усадебном стиле, а территория дополнена необходимой инфраструктурой.

Проектируемая территория парка в поселке Некрасовкий расположена в северной части Подмосковья в Дмитрове. Основная цель проекта — создать привлекательную, безопасную, комфортную территорию для отдыха населения, с учетом природной составляющей. Таким образом, предложено сосредоточить активный отдых населения на «окраине» зеленого участка, а центральная часть сохраняет привычную, лесную, спокойную атмосферу. После реализации проекта, территория станет привлекательным общественным пространством, для жителей всех возрастов и интересов.

Проект «Летнего парка» в рабочем поселке Малаховка в Люберцах уникален своей историей. Основной культурной примечательностью на территории центрального парка в Малаховке является фундамент известного в XX веке на всю Россию Летнего театра. Основная цель проекта — создать функциональную, востребованную жителями парковую территорию с максимально комфортными условиями для отдыха и досуга. Предложенное проектом благоустройство и озеленение приспосабливает территорию парка для интересного и комфортного отдыха посетителей парка. В соответствии с концепцией, в парке обновляются уже существующие зоны и появляются новые функции. При этом, уникальный арт-объект «Летний театр», как и в прежние времена, станет центром притяжения для местных жителей и гостей поселения.

Премия учреждена Общероссийской общественной организацией «Ассоциация ландшафтных архитекторов России» (АЛАРОС) совместно с Союзом архитекторов России и Союзом московских архитекторов. Тема этого года: «Ландшафтная архитектура в современном городе». У главного конкурса страны 25 номинаций, среди которых реализованные и нереализованные проекты, ландшафтные объекты разного формата и направленности. В рамках премии будут отмечены, например, самые благоустроенные города и сёла России. На конкурс подана 131 работа.

Сегодня прошла защита проектов, а уже завтра (29.11) состоится подведение итогов и награждение лауреатов в рамках торжественной церемонии XV Национальной премии России по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.