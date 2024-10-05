5 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Ежегодно 5 октября в мире празднуют День учителя, а в России еще и День сотрудника уголовного розыска. С 1995 года для нашей страны есть еще одна важная памятная дата — 5 октября официально отмечается День образования Республики Адыгея, входящей в состав Российской Федерации.

День учителя

Более 100 стран мира 5 октября отмечают День учителя. Представители образовательной сферы играют важную роль в жизни каждого человека, ведь именно учителя наряду с родителями проводят с детьми много времени, обучают их грамоте и прививают любовь к стране и окружающему миру, а также к людям и животным.

В этот день принято вспоминать учителей, которые вложили в человека важные знания и были опорой в детстве. На государственном уровне в канун праздника проходят торжественные мероприятия, в рамках которых награждают выдающихся представителей образовательной отрасли.

По случаю Дня учителя Институт статистики ЮНЕСКО предлагает привлекать внимание общественности к вопросу инвестирования в учителей, ведь это — будущее каждой страны в отдельности и мира в целом.

День сотрудника уголовного розыска МВД

Сотрудники уголовного розыска МВД России стоят на страже безопасности населения. Именно они занимаются розыском опасных преступников и делают жизнь в стране безопаснее.

В профессиональный праздник руководство награждает лучших представителей отдела, а также проводятся торжественные мероприятия и концерты. Праздник приурочен ко дню образования Центророзыска.

День образования Республики Адыгея

День образования Республики Адыгея отмечают с 5 октября 1995 года. Этот день в регионе принято считать выходным. На региональном уровне проводятся различные торжественные мероприятия и устраиваются фейерверки.

День Иона и Фока

Прихожане православной церкви ежегодно почитают память пророка Иона и священномученика Фоки Синопского, который также был епископа. В народе памятную дату также называют Ионовым днем или листодером, так как поднимается сильный ветер и начинает срывать пожелтевшие листья.

Фока же почитают, как спасителя утопающих, который также оберегает семьи от пожаров. Чтобы не навлечь беду, в этот день нельзя сжигать веники.

Именины

Именины 5 октября отмечают Макар, Петр, Федор, Фок, Кузьма, Николай, Мартин, Андрей, Александр, Феофан, Апполинария и Бартоломей.