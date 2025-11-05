5 ноября отмечают День военного разведчика в России

5 ноября некоторые российские солдаты отмечают профессиональный праздник — День военного разведчика РФ. Речь идет обо всех, чья работа связана с получением такой информации.

День военного разведчика в РФ отмечают с 2006 года. Дату выбрали, поскольку именно 5 ноября в 1918 году в Полевом штабе Красной Армии в Петрограде сформировали Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, которое затем стало легендарным Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил России. Он координирует всю военную разведку РФ.

В современной России военная разведка входит в структуру Генерального штаба ВС РФ. Официально она называется Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России (ГУ ГШ ВС РФ).

Его сотрудники занимаются широким профилем задач, связанных с военно-политической, -технической, -экономической сферами. Также ГУ ГШ ВС РФ может проводить космическую разведку. Еще у него есть масштабная агентурная сеть на территории иных государств.

У военной разведки имеются как оперативные, так и технические подразделения. Еще есть информационно-аналитические, обеспечивающие структуры. У них имеются современные средства, изготовленные на основе самых новых достижений в сферах информационных, космических, телекоммуникационных технологий.

