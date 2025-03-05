5 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

5 марта 2025 года отмечают День выключенных гаджетов, День Катыша. Также в эту дату была образована киностудия «Ленфильм», указом Петра I учредили Сенат.

День выключенных гаджетов

День выключенных гаджетов отмечают каждое 5 марта, чтобы напомнить, насколько плотно технологии вошли в жизнь людей. У многих жителей планеты сформировалась зависимость от этих устройств. Единственным удовольствием для них стало «прожигание» времени в социальных сетях, использование компьютеров.

Дату учредили в Соединенных Штатах. В День выключенных гаджетов важно не пользоваться никакой электроникой целые сутки или хотя бы большую часть дня. Неофициальный праздник с каждым годом становится все популярнее в мире.

День Катыша

5 марта 2025 года День памяти Льва Катанского, который проживал на Сицилии в VIII веке. Мужчина был христианским епископом и святителем.

Церковная дата получила название День Катыша в России не просто так. В эту дату на Руси в последний раз дети катались с горок. Считалось, что зима заканчивается, поэтому нужно успеть проехаться на санях.

Еще в День Катыша пекли колобки круглой формы. Также считалось, что в этот день лучше не смотреть в небо, ведь кто увидит падающую звезду, того ожидала скорая гибель.

Указ Петра I о создании Сената

5 марта 1711 года, 314 лет назад, указом Петра I в Москве появился Сенат. Он был высшим госорганом государства. Специализировался на законодательстве и управлении страной.

Изначально задумывалось, что Сенат будет дублировать власть царя. Через некоторое время орган государственной власти занимался координацией иных госучреждений.

В Сенат людей выбирал царь. Государь назначал их из числа гражданских и военных чиновников первых трех классов.

Создание киностудии «Ленфильм»

5 марта 1914 года была открыта киностудия «Ленфильм» в Санкт-Петербурге. В эту дату в Северной столице был открыл Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета.

Изначально «Ленфильм» назывался Петроградским кинокомитетом Союза Северных Коммун. В дальнейшем название меняли. Первый художественный фильм в этом учреждении показали в 1918 году.

Имя «Ленфильм» киностудия получила в 1934 году.

Именины

Сегодня именины у Антона, Афанасия, Василия, Давида, Дениса, Ивана, Игнатия, Корнилия, Льва, Леонтия, Николая, Сергея, Самсона, Тихона, Федора, Филиппа и Ярослава.