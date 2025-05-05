5 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

5 мая отметят Международный день акушерки и День водолаза

5 мая 2025 года отмечают Международный день борьбы за права инвалидов, Международный день акушерки, День водолаза в России, День шифровальщика в России.

Международный день борьбы за права инвалидов

Отмечают дату с 1992 года. Тогда 5 мая инвалиды в 17 государствах ЕС в один день выступили за соблюдение равных прав людей с ограниченными возможностями. Также они выступили против дискриминации людей с такими ограничениями.

Дату отмечают, чтобы привлечь внимание людей к проблемам инвалидов. Их до сих пор дискриминируют. Например, им сложнее найти работу, получить образование, и даже пользоваться инфраструктурой города.

Международный день акушерки

Профессиональный праздник посвящен людям, благодаря которым родились практически все. В связи с этим дату отмечают во всем мире.

Международный праздник официально появился в 1992 году. Его отмечают в около 50 странах мира.

Главная задача праздника — рассказать людям о том, насколько важна работа акушерок. От опыта, навыков и знаний этой специалистки зависит здоровье ребенка, а также матери.

День водолаза в России

Каждый год 5 мая в РФ отмечают День водолаза. Профессиональный праздник добавили в реестр российских памятных дат указом российского президента в 2002 году.

День выбрали неслучайно. 5 мая 1882 года император Александр III подписал указ. Согласно ему, в Кронштадте была создана первая в мире водолазная школа. В ней проводили подготовку офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ.

День шифровальщика в России

5 мая 2025 года профессиональный праздник у криптографической службы России. 5 мая 1921 года по Постановлению Совета народных комиссаров РСФСР создали криптографическую службу.

Она специализировалась на защите данных. Также сотрудники передавали информацию за пределы государства.

В наше время специалисты службы защищают информацию в информационно-телекоммуникационных системах РФ.

Именины

Сегодня именины у Всеволода, Дмитрия, Виталия, Гавриила, Климента, Федора и Платона.