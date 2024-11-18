5 крупных общественных пространств благоустроили на западе Москвы

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Пять крупных общественных пространств благоустроили на западе столицы с начала 2024 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте .

Например, спортивный кластер со скейтпарком и памп-треком появился на месте пустыря на Лукинской улице в районе Ново-Переделкино.

В Очаково-Матвеевском привели в порядок долину реки Навершки. На набережной уже можно увидеть прогуливающихся и катающихся на велосипедах горожан.

На пересечении Рублевского шоссе и Крылатской улицы в микрорайоне Фили-Кунцево преобразились 12 игровых и 4 спортивные площадки. Кроме того, обновилась территория дошкольных корпусов школы №1584, и появилась прогулочная зона. Комплексное благоустройство микрорайона завершено.

Между проспектом Вернадского, Ленинским проспектом и улицей 26 Бакинских Комиссаров в районе Тропарево-Никулино были проведены комплексные работы по благоустройству 3 дворовых территорий.

Помимо этого, территорию между Осенней улицей и Рублевским шоссе благоустроили в столичном районе Крылатское. Украшением стал храм князя Владимира, который был открыт весной 2024 года.

В рамках реализации проектов по благоустройству удалось улучшить качество городских общественных пространств. Это позволило создать новые места для прогулок и отдыха жителей столицы.