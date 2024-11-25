5 юным жителям Солнечногорска вручили их первые паспорта

Еще 5 юных жителей Красногорска получили свой первый важный документ — паспорт гражданина Российской Федерации. На мероприятии присутствовали глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков и председатель совета депутатов Марина Веремеенко, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы вместе с председателем совета депутатов Мариной Веремеенко поздравляем ребят с этим важным событием. Хочу пожелать, чтобы вы ответственно относились к своему новому взрослому статусу и гордились тем, что живете в Солнечногорске», — сказал глава округа.

Участники мероприятия получили памятные подарки и поздравительные открытки. Родители школьников отметили, что в настоящий момент создают более торжественную и интересную обстановку, нежели во времена их получения паспорта.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.