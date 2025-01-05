5 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

5 января 2025 года отмечают международный разгрузочный День, международный День бойскаутов, Федулов день. Также в эту дату в 1762 году на российский престол взошел Петр III.

Международный разгрузочный день

Во время новогодних выходных люди во многих странах мира постоянно едят, продолжая праздновать наступление нового года. Еда для праздничного стола зачастую высококалорийная.

За несколько дней столь насыщенного отдыха многие люди наедают до пяти килограмм веса. Чтобы новогодние праздники не обернулись проблемами с фигурой, в 2018 году был создан Международный разгрузочный день. 5 января 2025 года важно добиться дефицита калорий, а также есть балансированную еду — с одинаковым количеством жиров, белков и углеводов.

Международный день бойскаутов

Традиционно этот день отмечают на Западе. Члены бойскаутского движения учатся выживать в природе в тяжелых условиях. Также их обучают справляться с трудностями и иметь силу воли.

В СССР существовал аналог — государственная Пионерская организация. Также в 2004 году в РФ создали Всероссийскую скаутскую организацию. Она работает по тем же принципам, что и западная.

Отмечать Международный день бойскаутов 5 января 2025 года могут как те, кто состоял в Пионерской организации, так и во Всероссийской скаутской.

Федулов день

5 января 2025 года отмечают Федулов день. Феодул проживал в Фессалониках в третьем веке. Тогда императоры Диоклетиан и Максимилиан устраивали гонения на христиан.

Феодул был чтецом в церкви. Гонители потребовали от него отвернуться от веры, либо он погибнет.

Однако мужчина отверг предложение. Он сказал, что выберет жизнь, но вечную. После этого ему на шею надели камень и бросили в море.

На Руси было принято особенно щедро кормить в этот день домашних животных. Также пекли печенье в виде коров, овец и птиц. Считалось, что это привлекает добрых духов и изгоняет злых.

На российский престол вступил Петр III

5 января 1762 года на российский престол вступил Петр III. Он пытался доказать, что сможет управлять страной лучше тети — Елизаветы Петровны. При этом конкретной политической программы не придерживался.

За полгода нахождения у власти Петр III создал большое количество законов. Среди них Манифест о вольности дворянства, а также о секуляризации церковной земли.

В армии Петр III вводил прусские порядки. Это не увеличило его рейтинг.

Из-за этой и ряда других ошибок через полгода после восхождения на престол Петра III свергли в рамках дворцового переворота. Трон заняла его супруга Екатерина II, а бывший глава государства умер.

Именины

Сегодня именины у Ивана, Наума, Павла, Василия и Макара.