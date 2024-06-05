5 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно устроить тренировку в честь Всемирного дня бега или полежать в ванной, отмечая День резиновых уточек. С профессиональным праздником в стране можно поздравить полицейских и работников Госслужбы карантина растений.

Всемирный день окружающей среды

Для экологов и природоохранных организаций это одна из основных возможностей привлечь внимание к экологическим проблемам.

Праздник утвердили в 1972 году на сессии Генассамблеи ООН. Дату выбрали в честь дня начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году. Она положила начало созданию программы ООН по окружающей среде.

Этот день рассчитан на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды и не допускать, чтобы растущая нагрузка на природные системы жизнеобеспечения планеты достигла критической точки.

Международный день борьбы с незаконным промыслом

Эта дата внесена в календарь еще и как Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом. Такое решение Генассамблея ООН приняла в 2017 году.

Этот день посвящен проблемам сохранения рыбопромысловых запасов и живых водных ресурсов, основной причиной истощения которых является браконьерство. 5 июня 2016 года было принято соглашение о предупреждении незаконного промысла.

Всемирный день бега

Всемирный день бега был учрежден в 2009 году. А с 2016 года праздник приобрел международный характер. Уже в 2017 году он собрал участников более чем из 170 стран мира, став одним из самых масштабных спортивных мероприятий. Он отмечается в первую среду июня.

Принять участие в нем могут все желающие. Среди них как профессиональные спортсмены, так и простые любители бега. Бег помогает укрепить иммунитет и сохранить крепким здоровье.

Ежегодно в разных странах мира в этот день проводятся забеги, спортивные флэшмобы, спортивные мероприятия и конкурсы.

День создания Госслужбы карантина растений в России

5 июня 1931 года при Народном комиссариате земледелия СССР была создана Государственная карантинная служба — прообраз Государственной службы карантина растений в России.

Это ведомство мало кому знакомо. Карантин растений — набор процедур, которые позволяют защитить растения страны от завоза вредителей, возбудителей болезней и сорняков. Именно карантинная служба контролирует ввоз в страну живых растений и сельхозпродукции, проверяет их.

День образования российской полиции

5 июня 1718 года указом Петра I была учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера — начальника главной полицмейстерской канцелярии, а также был сформулирован документ, определяющий деятельность и роль полиции в государстве.

Именно это событие и стало основанием для утверждения Дня образования российской полиции. В 2018 году отмечалось 300-летие этого события. Это не единственный профессиональный праздник полицейских. 10 ноября отмечается День сотрудника ОВД.

День резиновых уточек

Ежегодно 5 июня отмечается милый праздник традиционной игрушки — резиновой уточки для ванной. Первая резиновая уточка появилась в начале 80-х годов XIX века. Их выпускали для маленьких детей, чтобы те могли грызть что-нибудь симпатичное и безопасное.

Источником вдохновения для появления резиновых уточек стали японские каталоги, где все игрушки были яркими и веселыми. Первую такую уточку изобрел 23-летний Лэм Ленг-тим.

Первые резиновые уточки для ванной появились в первой половине ХХ века. После 1949 года было продано более 50 млн резиновых уточек для ванны. Хотя для игр в воде выпускали лягушек, рыбок и даже бобров, уточка оставалась популярной. Она обладала гладкой текстурой и развивала координацию у ребенка.

Левон Огуречник (Конопляник)

По православному календарю в этот день почитают память епископа Ростовского и Суздальского святого Леонтия. На Руси в этот день было принято сажать огурцы, а в некоторых регионах — сеять коноплю. В честь чего Левон и получил соответствующие прозвища.

В этот день наблюдали за насекомыми, если было много оводов — значит и урожай будет хороший. А перед посевом конопли на семена клали пасхальное яйцо, а после посевной разбрасывали его скорлупу по полю, для лучшего роста растений.

Именины

В этот день именины празднуют Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян и Федор.