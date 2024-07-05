5 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня во многих странах мира отмечается День трудоголиков, Международный день бикини, а также День военных представительств министерства обороны России. В народе же 5 июля отмечают Ульянин день.

День трудоголиков

В 2024 году 5 июля трудоголики отмечают «профессиональный» праздник. Обычно в этот день общественность привлекает внимание к проблемам людей, которые не умеют вовремя остановить работу и позволить себе отдохнуть. Большая часть населения привыкла взваливать на себя большой объем работы и забывает о том, что переработки негативно сказываются на здоровье, что в целом может повлиять на качество и продолжительность жизни.

Неофициальный праздник Workaholics Day (День трудоголика) появился в США. В этот день принято хвалить себя и коллег за успехи, а также останавливаться, чтобы отдохнуть, повеселиться или хотя бы выспаться. У трудоголизма есть как плюсы, так и минусы. К плюсам относят ответственность таких сотрудников, а к минусам — их одиночество. Мало кто выдерживает находиться рядом с человеком, который погружен исключительно в работу.

Международный день бикини

В прошлом бикини произвело настоящую революцию в мире женской одежды. Лишь редкие представительницы прекрасного пола позволяли себе надевать откровенные наряды, изобретателем которых стал французский инженер Луи Реар.

В обществе считалось неприличным носить бикини. За откровенную одежду женщин штрафовали и подвергали всеобщему порицанию. Лишь спустя 10 лет после выхода фильма «И Бог сотворил женщину» этот предмет одежды стал признаваться населением, а в настоящее время без бикини невозможно представить ни один пляж мира.

День военных представительств Минобороны России

Этот праздник появился в далеком 1645 году по указу царя Михаила Романова, согласно которому на Тульском оружейном заводе появилась первая военная приемка артиллерийских орудий. Так Романов фактически создал институт военных представительств.

Официально День военных представительств Минобороны России закрепили указом военного ведомства лишь в 2016 году. В настоящее время военные представительства контролируют качество специализированной продукции на военных предприятиях.

Ульянин день

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Галактиона, его жены Иулиании и их сына Сатурнина Константинопольского. В народе этот день прозвали Ульяниным. О мучениках мало что известно, кроме того, что они были христианами и пострадали от рук язычников.

5 июля принято отмечать романтичными встречами влюбленных и сбором растения купальницы, которую также называют кошачьей дремой, чтобы использовать в качестве банных веников.

Именины

5 июля именины у Григория, Галактионa, Геннадия, Иулиании, Евсевия, Ульяны, Зинонa, Зины, Федopa и Василия.