5 декабря в День добровольца в Петербурге наградили активных участников

В Санкт-Петербурге, городе на берегах Невы, успешно функционирует волонтерское движение с участием более 440 тысяч человек разного возраста и профессий. Губернатор Александр Беглов отметил, что опыт привлечения пожилых волонтеров к общественной деятельности становится примером для других регионов России, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Наш город по праву называют столицей добровольчества», — заявил деятель.

В День добровольца 5 декабря в Смольном прошла церемония награждения активных участников и руководителей регионального штаба #МЫВМЕСТЕ, которые получили знаки отличия за свой вклад в развитие волонтерства в Петербурге. Знаки «За вклад в развитие добровольческой деятельности» были учреждены в рамках Года добровольца, провозглашенного президентом России.

Беглов подчеркнул, что волонтеры города активно участвуют в значимых событиях и сыграли важную роль во время пандемии, а также продолжают поддерживать участников СВО и их семьи. Волонтеры, представляющие различные профессии, сегодня активно помогают в госпиталях и перевозят гуманитарные грузы.

Олеся Толмачева, награжденная за культурно-просветительскую деятельность, отметила значимость волонтерства для молодежи, уверив, что оно открывает новые возможности. Константин Тхостов, член Общественной палаты, вспомнил о доброте петербуржцев во время блокады, когда учителя оказывали помощь детям. На церемонии вручили 24 знака отличия и благодарности за развитие добровольческого движения в городе.