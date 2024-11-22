5 блогеров из Подмосковья приглашены на медиафорум проекта «ТопБЛОГ»

Подведены итоги образовательной программы «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Заявки поступили от 30 047 человек из всех субъектов России, 1 368 из них — жители Московской области. По итогам прохождения программы выбраны лучшие участники, которые представят свой регион на декабрьском Медиафоруме в столице. В их число вошли пять блогеров из Московской области. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и помогает заинтересованным в своем развитии авторам построить карьеру в медиаиндустрии. В новом, IV сезоне проекта, для участников были открыты два направления — образовательный трек «Медиалаборатория» и конкурс для тематических блогеров «Спецноминации 2.0». Участники освоили ключевые знания и навыки, необходимые для тех, кто стремится к профессиональному развитию в мире медиа.

«ТопБЛОГ» — первый в России образовательный проект для авторов контента, который уже 4 года успешно помогает участникам найти себя в медиасфере, прокачать блогерские навыки, а главное — дает большую базу теоретических и практических знаний от лидеров отрасли о развитии в социальных сетях. Проект популярен в нашей стране — в 2024 году только в образовательный трек «Медиалаборатория» заявки подали более 30 тысяч жителей из всех регионов России. Это люди разных профессий и возрастов: самой юной участнице 18 лет, а самой опытной — 67. Это лишь подчеркивает то, что сейчас каждый нуждается в получении цифровых знаний. Присоединиться к образовательной программе проекта «ТопБЛОГ» можно успеть до 15 декабря», — рассказал исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Образовательный трек «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал в апреле этого года, от Московской области подано 1 368 заявок.

Курс охватил более 60 тем о деталях работы на отечественных площадках, лекции также помогли участникам преодолеть свои страхи, выйти на большую аудиторию, прокачать ораторское искусство, узнавать основные инструменты продвижения, основы продакшна и постпродакшна. В качестве спикеров выступили Роман Каграманов, Карина Кросс и другие популярные блогеры.

На всех этапах обучения авторов поддерживали эксперты: блогеры, журналисты, руководители медиаагентств, специалисты социальных сетей. Они проверяли созданный участниками контент в социальных сетях, составляли рейтинг лучших авторов, а также давали блогерам рекомендации по развитию своих каналов.

По итогам прохождения образовательной программы «Медиалаборатория» были выбраны лучшие участники — ими стали 84 автора контента из 40 регионов России. Среди них — пять блогеров из Московской области, отлично проявивших себя в период обучения.

Блогер Дмитрий Корэ более 20 лет занимается цифровыми технологиями, создавал и развивал государственные и информационные системы. Выступает лектором по темам информационных и биометрических технологий, цифровизации, планирования и проектного управления, публичных выступлений.

«Благодаря образовательной программе проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» я получил возможность стать членом огромного блогерского сообщества интересных и неравнодушных людей. Когда я говорю неравнодушных — говорю не только о людях, а об отношении к нашей Родине, нашему многонациональному народу и тем, кто нас окружает каждый день! Получил огромное количество новых знаний, подкрепленных практикой, а также опыт. Спасибо команде за это увлекательное и полезное путешествие по миру блогинга!» — поделился впечатлениями о программе участник четвертого сезона проекта «ТопБЛОГ» Дмитрий Корэ.

Финалист второго и победитель третьего сезона проекта «ТопБЛОГ» Иван Гузей в IV сезоне проявил себя в образовательном блоке: развил свои сильные стороны и подтянул слабые, перестал бояться камеры и научился работать с ней, расширил аудиторию, нашел единомышленников, с которыми создает новые проекты. Со своими коллегами блогер ведет сообщество военно-спортивного патриотического клуба «Сталь», направленного на сохранение здорового образа жизни и патриотического воспитания подрастающей молодежи.

Вероника Чурсина участвует в проекте «ТопБЛОГ» в третий раз, в прошлом году стала победителем конкурса, сейчас — лучшей в прохождении образовательной программы. Девушка — коммерческий автор, который пишет на тему экономии в широком смысле, а также говорит об инвестициях, пенсии, государственных деньгах. Еще один участник Михаил Тиличеев работает руководителем отдела ИТ в Технолицее Московской области. В копилке педагога множество профессиональных наград. Проект «ТопБЛОГ» замотивировал педагога начать вести блог, который он планировал создать 7 лет. Его канал — площадка для школьников, которые хотят начать изучать программирование на языке Python. Дмитрий Дмитриевский 6 лет назад из Алтайского края переехал в Московскую область и живет в Люберцах. Пришел в проект на старте блогерской карьеры — ведет канал, где ведет полезные обзоры путешествий по России. Программа «Медиалаборатория» дала необходимые для развития знания и сообщество единомышленников.

Лучшие участники по итогам прохождения образовательной программы «Медиалаборатория» отправятся на Медиафорум проекта «ТопБЛОГ», который пройдет 6–8 декабря в г. Москве. Авторов ждет масштабная деловая и образовательная программы, встречи с лидерами медиа, мастер-классы от популярных блогеров и обмен опытом и вдохновением с авторами со всей России. На Медиафоруме также будут подведены итоги IV сезона проекта «ТопБЛОГ» и объявлены имена победителей конкурса для тематических блогеров «Спецноминации 2.0».

Чтобы больше жителей страны смогли познакомиться с образовательной программой «Медиалаборатория», организаторы решили открыть до 15 декабря доступ к программе для всех желающих. Чтобы пройти обучение, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Программа разработана со специалистами ведущих отечественных социальных сетей (VK, Одноклассники, TenChat, RUTUBE, YAPPY), партнерами проекта (Минобрнауки России, Госкорпорация «Росатом», образовательная платформа Skillbox, продюсерский центр «Инсайт Люди» и другие), а также лучшими участниками прошлых сезонов проекта, прошедших конкурсный путь и получивших поддержку проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.