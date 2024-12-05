5 бизнесменов попросили защиты у бизнес-омбудсмена и прокурора Подмосковья
Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
Прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова провели совместный прием предпринимателей. За защитой своих прав и законных интересов обратились 5 бизнесменов. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.
Со своими жалобами обратились предприниматели из городских округов — Красногорск, Можайск, Черноголовка и Богородский.
Жалобы касались бездействия городских администраций по исполнению требований судов, действий регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами, неправомерных действий подрядчика ГК «Росавтодор».
Участники встречи уточнили ряд деталей у заявителей. По всем рассмотренным в ходе совместного приема обращениям будут проведены проверки и при необходимости приняты меры прокурорского реагирования. Обращения предпринимателей остаются на контроле аппарата Уполномоченного.
Свои жалобы можно направить:
- почтой, по адресу: Рублево-Успенское ш. 1-й км, д. 1, корп. А, д. Раздоры, Одинцовский г. о., Московская обл., 143082;
- электронной почтой: uzpp@mosreg.ru;
- на сайте уполномоченного: uzpp.mosreg.ru;
- или обратиться в общественную приемную уполномоченного в вашем городе (контакты общественных приемных можно узнать на сайте: uzpp.mosreg.ru).
- телефон контакт-центра Уполномоченного 8 (800) 550-63-53.
Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.
«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.