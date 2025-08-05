5 августа в России отмечают Международный день светофора

Международный день светофора отмечают в России и других странах 5 августа. В эту дату в 1914 году в Кливленде в США установили первого предшественника современных устройств.

На «предке светофора» установили два фонаря. Один был красным, а второй зеленым. Когда переключался, то шумел.

Светофоры с тремя цветами, визуально напоминающие современные, в первый раз появились в американских Детройте и Нью-Йорке в 1920 году. Через некоторое время разработки начали распространяться по городам США и Европы.

В Советском Союзе первый светофор установили в январе 1930 года. Его поставили на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде (современном Санкт-Петербурге).

В декабре того года автоматический регулировщик разместили на углу Кузнецкого моста и Петровки в Москве. Затем аналогичное устройство появилось и в Ростове-на-Дону.

Международный день светофора в РФ отмечают работники ГАИ. В этот день всем людям важно вспомнить, как важно соблюдать команды, которые он дает.