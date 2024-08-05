5 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня в мире отмечается Международный день светофора, а также шуточный праздник «Работай как собака». Любители погулять могут с полной уверенностью долго смотреть вдаль, ведь 5 августа принято разглядывать горизонт.

Международный день светофора

Светофор, без которого сегодня крайне сложно представить дорожное движение, появился лишь 5 августа 1914 года. Первое полноценное такое устройство установили в Кливленде. У него было всего два световых сигнала — красный и зеленый, а переключались они между собой под звуковой гудок, который первое время удивлял местное население.

Трехцветный светофор появился позднее — в 20-е годы XX века. На территории современной России первый светофор появился в Ленинграде (Санкт-Петербург) в начале 1930-го года, а спустя несколько месяцев светофор установили и в Москве.

День «Работай как собака», или День упорного труда

Неофициальный шуточный праздник «Работай как собака» берет начало от английской фразы working like a dog, что в переводе на русский язык звучит как «работай очень усердно».

В этот день принято поздравлять трудоголиков и напоминать им, что кроме труда есть еще и отдых, которым нельзя пренебрегать ради здоровья, как физического, так и ментального.

Считается, что праздник придумали на основе работы собак — охотничьих, спасательных и служебных, которые выполняют непростые задания в течение дня на протяжении долгих лет.

День разглядывания горизонта

Любители пеших прогулок 5 августа могут отметить необычный праздник — день разглядывания горизонта. Рекомендуется уделить этому занятию хотя бы полчаса и насладиться пейзажами на открытой местности.

Этот праздник считается символом надежды и возможностей, которые есть у каждого человека, но, к сожалению, не каждый ими пользуется. Чаще всего в этот день люди берут на себя различные вызовы и начинают достигать цели, которые ранее могли казаться невозможными.

Трофим Бессонник

Прихожане православной церкви 5 августа чтут память святого Трофима и еще 14-ти мучеников, которые стали жертвами гонений христиан в конце III — начале IV веков. В народе этот день называют Трофимом Бессонником и следят за тем, чтобы близкие не спали долго в памятную дату. Считалось, если в Трофима Бессонника будешь долго спать — беды не миновать.

Народное название праздника появилось на основе образа жизни крестьян, которые с 5 августа начинали упорно трудиться в полях. Отсюда и название «бессонник» — работы столько, что отдыхать некогда.

Именины

Именины 5 августа отмечают Трофим, Феофил, Михаил, Анна, Виталий и Андрей.