49 нарушений правил пожарной безопасности зафиксировали в лесах Шаховской

В целях предупреждения нарушений правил пожарной безопасности в лесах городского округа Шаховская проведено обследование границ земель лесного фонда на предмет исполнения фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, владеющими территорией, прилегающей к лесу, мероприятий по очистке от сухой травянистой растительности, валежника и других горючих материалов от границ леса либо отделению леса минерализованной полосой или иным противопожарным барьером. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках мероприятия выявлено 49 нарушений пункта 10 правил пожарной безопасности в лесах. На сегодняшний день составлено 15 протоколов, по остальным делам ведутся административные расследования.

«В текущих условиях необходимо продолжать тесный межведомственный контроль и четкое взаимодействие по пресечению нарушения пожарно безопасности в лесах. Кроме этого, следует усилить работу по выявлению нарушений, вовлекая в нее жителей. На уровне муниципалитета нужно разъяснять людям, что в случае обнаружения нарушителей очень важно сообщать информацию в лесничества и правоохранительные органы. Такие сигналы дают возможность организовать проверки, несмотря на мораторий, а значит все мы сообща сможем сделать больше для сохранения наших лесов», — заявил глава городского округа Замир Гаджиев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.