49 контейнерных площадок обновят в Истре до середины июня

49 контейнерных площадок обновят до середины июня на территории муниципального округа Истра. Данная работа проводится в рамках реализации масштабной программы по модернизации и реконструкции КП. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в 2024 году реконструкция с установкой дополнительных бункеров была проведена на 12 площадках, расположенных в Истре и Дедовске, а также на территориях Павловской Слободы, Бужарово, Новопетровского и Ермолинского.

В этом году объем увеличен более чем в 4 раза. На сегодняшний день 15 адресов уже на завершающей стадии. А #прямосейчас ведутся работы еще на 10 площадках:

Истра, Юбилейная, 14;

Истра, Босова, 17;

ЖК «Малая Истра», 17-18;

п. Гидроузла им. Куйбышева;

Михайловка;

Сафонтьево;

Черная, 78;

Агрогородок, 5;

Снегири, Школьная, 2;

Снегири, Полевая, 2;

Площадка в деревне в Аносино на улице Троицкая готовится к сдаче.

В ходе реконструкции обустраивают удобный подъезд для мусоровозов, обновляют основание и ограждение контейнерной площадки, при необходимости увеличивают размер и устанавливают дополнительные баки и бункеры для крупногабаритного мусора.

Кроме этого, на данный момент уже составлен перечень адресов, а это еще более 30 контейнерных площадок, которые будут реконструированы следующим этапом до конца текущего года. Сейчас он проходит согласование в областном министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.