479 опекунов из Щелкова должны отчитаться о хранении имущества детей до февраля

В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили опекунам и попечителям о необходимости до 1 февраля 2025 года сдать годовые отчеты о хранении и использовании имущества подопечных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В городском округе Щелково 479 опекунов в этом году должны предоставить отчеты о хранении и использовании имущества подопечных. Среди них 280 опекунов, воспитывающих 344 ребенка, оставшихся без попечения родителей, и 199 опекунов совершеннолетних недееспособных граждан», — рассказала руководитель органа опеки по городскому округу Щелково Олеся Савицкая.

Опекуны детей могут по выбору представить отчет либо дистанционно через личный кабинет опекуна, либо сдать лично. Опекунам, сдававшим отчет в прошлом году через личный кабинет, будет проще сделать это снова в электронном виде, поскольку есть возможность скопировать предыдущий отчет и внести в него изменения.

Отчет по имуществу совершеннолетних опекаемых (недееспособных граждан) сдается лично опекуном специалисту управления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.