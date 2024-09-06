450 тыс москвичей проголосовали на выборах с помощью ДЭГ

Mos.ru: 450 тыс москвичей могут выиграть от 1 до 15 тыс бонусов за ДЭГ

Жители столицы, которые отдали голос на выборах 6-8 сентября через интернет, могут претендовать на призовые баллы. Их раздадут во время розыгрышей акции «ВыбираемВместе2024 — Москва», сообщается на сайте mos.ru .

В ДЭГ на выборах муниципальных депутатов ТиНАО, района Куркино, и Мосгордумы уже поучаствовали 450 тыс. жителей столицы. Голосование проходит с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября. Система функционирует без перебоев.

Жители Москвы могут сделать выбор по Сети через специальную страницу при условии, что у них есть полная учетная запись на mos.ru. Заранее регистрироваться не придется. Бюллетень можно загрузить вплоть до 20:00 8 сентября включительно.

Проголосовать в электронном виде можно, воспользовавшись терминалом на избирательном участке. Бумажный бюллетень выдают москвичам, живущим по постоянной регистрации и подавшим заявление до 2 сентября.

Все жители столицы, которые участвуют в электронном голосовании и имеют стандартную, полную учетную запись на mos.ru, могут поучаствовать в розыгрышах акции «ВыбираемВместе2024 — Москва». Счастливчикам раздадут от одной до пяти тыс. призовых баллов. Проводить розыгрыши будут 7, 8, 9 сентября.

Если москвич участвует в ДЭГ в первый раз или ему больше 60 лет, он точно получит тысячу бонусных баллов. Те жители столицы, которые зарегистрируются до 8 сентября на участие в розыгрыше дополнительных призов, смогут посоревноваться за 15 тыс. баллов в одной из трех категорий — «Техника для дома», «Спорт», «Путешествия и культура». Список с ФИО победителей и инструкция по тому, как реализовать полученные баллы, опубликованы на сайте «Миллион призов».