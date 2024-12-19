45 подмосковным паркам вручили знак качества «Дед Мороз рекомендует»

Подмосковным паркам вручили знак качества «Дед Мороз рекомендует». Победителями стали 45 парковых территорий с самыми креативными и атмосферными зимними локациями. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Эта награда подтверждает высокий уровень качества новогодних локаций в парках и их привлекательность для жителей и гостей региона.

Знак качества вручается второй год подряд. В этом году отбор проходил по 6 номинациям:

за лучшую елку;

за лучшую резиденцию и приемную;

за лучшую почту Деда Мороза;

за лучшую фотозону;

за лучшую зону фудкорта;

за лучшую входную группу в парк.

Последние две номинации в этом году стали новыми для конкурса. Локации будут отмечены специальной наклейкой и дипломами. Финалистов определили в АНО «Московская областная дирекция по развитию парков».

«Второй год мы вручаем подмосковным паркам специальный знак качества «Дед Мороз рекомендует». В 2023 году было более 100 номинантов, в этом году их количество увеличилось до 149. Это говорит о желании парков привлечь посетителей на свои территории и повысить интерес к ним. Оценивали локации по наличию Культурного кода в оформлении и атмосфере новогодних чудес и праздника», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

В номинации «Пахнут праздником иголки» за лучшую елку победили 24 парка. 18 парков одержали победу в номинации «Отправь письмо в сказку» за лучшую Почту Деда Мороза. В номинации «В гостях у Деда Мороза» за лучшую резиденцию и приемную определили 30 парков. Лучшие зоны фудкорта в номинации «По-зимнему свежо, по-домашнему вкусно» определили в 4 парках. 11 лучших фотозон победили в номинации «Пусть зима останется с тобой». В номинации «Приглашение в сказку» стали 4 входные группы.

Самое большое количество номинаций получили парк «Раздолье» и Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха — они выиграли по 6 знаков. Второго места удостоился городской парк Каширы — он получил 5 знаков качества. На третьем месте оказался Раменский городской парк с 4 знаками.

Подробный список финалистов в официальной группе МосОблПарка ВКонтакте.

В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» в парках работают 59 резиденций и 116 почт Деда Мороза. Отправить письмо главному волшебнику можно до 25 декабря. В этот день все письма будут собраны в Резиденции в парке Мира Мытищ, а после отправлены в Великий Устюг.

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.