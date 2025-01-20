45 организаций стали получателями грантов для ИТ-компаний Подмосковья

В этом году в Подмосковье продолжится программа грантовой поддержки ИТ-компаний. Так, уже подписано 45 соглашений о предоставлении грантов на общую сумму порядка 4,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Президент неоднократно подчеркивал, что ИТ-сфера является одним из ключевых направлений, которым занимается государство и от которого зависит будущее страны. Поэтому необходимо стимулировать развитие ИТ-отрасли, оказывать максимальную государственную поддержку», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В Московской области уже выстроена система мер поддержки. Так, в частности, в конце прошлого года Мособлдума продлила действие налоговых льгот для ИТ-компаний. Программа грантовой поддержки, которая в регионе реализуется более двух лет, также продолжится. С начала действия меры подписано 45 соглашений о предоставлении грантов на общую сумму порядка 4,4 миллиарда рублей. Сейчас финансовая поддержка оказывается по 42 действующим соглашениям», — сказал Игорь Брынцалов.

На конец 2024 года в Реестре верифицированных организаций Московской области содержалась информация о 582 ИТ-компаниях. Из них 28 в прошлом году стали грантополучателями.

«В 2025 году ожидается создание более 11 тысяч новых рабочих мест в ИТ-сфере. Приём заявок на получение данной меры поддержки в 2025 году начнётся с 1 февраля», — добавил Игорь Брынцалов.

Гранты ИТ-компаниям и организациям-производителям компьютерной техники

Размер и срок гранта

ИТ-компании и производители компьютерной техники могут получить от 96 до 600 тыс. рублей в год на одного сотрудника (сумма зависит от уровня заработной платы).

Срок предоставления гранта — от 1 года до 5 лет в зависимости от количества созданных рабочих мест.

Старт приtма заявок

С 1 февраля 2025 года

Условия

Для получения гранта компания должна:

принять на работу 5 и более высококвалифицированных специалистов с заработной платой более 120 тыс. рублей в месяц в течение квартала при условии, что новые сотрудники не работали в Подмосковье минимум год до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Иметь выручку от разработки программ или производства компьютерной техники в размере более 30%. ( Ранее выручка должна была составлять не менее 70%)

Грантополучателями могут быть компании, аккредитованные Минцифры России, которые зарегистрированы в Московской области. С основным видом деятельности в соответствии ОКВЭД:

26.20 «Производство компьютеров и периферийного оборудования»;

62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения»;

62.02 «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий»;

62.03 «Деятельность по управлению компьютерным оборудованием»;

62.09 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая»;

63.11.1 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов»;

С 2025 года добавились:

26.20.4 «Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием средств защиты информации»;

62.02.1 «Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем»;

62.02.4 «Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации»;

62.02.9 «Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая»;

62.03.1 «Деятельность по управлению компьютерной системами»;

62.03.11 «Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно»;

63.11 «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность»;

72.19 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие».

Куда подавать заявку

Для оформления заявки на получение гранта достаточно заполнить электронную форму на региональном портале госуслуг в разделе «Развитие бизнеса» — «Грант на поддержку и развитие ИТ-компаний и производителей компьютерной техники».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.