45 млн деревьев в честь погибших бойцов ВОВ высадят в ходе патриотической акции

Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в XI-й всероссийской (с международным участием) эколого-патриотической и просветительской акции «Во имя любви, вечности и жизни», посвященной Году семьи и 79-й годовщине Победы в ВОВ, сообщает пресс-служба движение «Подари Земле Сад».

Общественное движение «Всенародное экологическое движение „Подари Земле Сад“ занимается посадкой деревьев с участием детей и взрослых в рамках данной акции с 2013 года.

Суть акции заключается в посадке 45 млн деревьев поименно каждому из сражавшихся и отдавших свою жизнь за Родину в Великой Отечественной войне и ковавших победу в тылу в 1941–1945 гг.

Цели акции — воспитание у детей, подростков и молодежи чувства патриотизма, обеспечение преемственности поколений в процессе подготовки, посадки и ухода за деревьями, формирование экологической и духовно-нравственной культуры, поддержка традиционных семейных ценностей, улучшение экологии, а также развитие волонтерского движения, обучение способам посадки деревьев, ухода за ними.

Возле каждого, высаженного в рамках акции дерева можно установить табличку со словами «Это дерево растет во имя Любви, Вечности и Жизни… (ФИО человека, для которого установлена табличка)». Макеты таблички, баннера и информационное письмо приведены в приложениях.

Дополнительную информацию для организаторов посадок можно получить на интернет-сайте: подари-земле-сад.рф.

Подать заявку на участие можно, скачав информационное письмо по этой ссылке: https://disk.yandex.ru/i/6y56SHhcX706Zw.

Итоги акции будут подведены к 7 июля, а 8 июля в День семьи, любви и верности опубликованы на сайтах организаторов акции и их партнеров. Участники получат благодарственные письма от организаторов.