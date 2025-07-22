45 компаний ОЭЗ «Дубна» работают в секторе медицинских технологий и оборудования

«На сегодняшний день резидентами „Дубны“ являются более 160 компаний. Из них 45 специализируется на направлениях, связанных с медицинскими технологиями и оборудованием. Такие предприятия играют ключевую роль в создании передовых решений в медицине, способствующих улучшению здравоохранения и повышению уровня жизни населения региона. На сегодняшний день компании медицинского кластера уже инвестировали в запуск и модернизацию своих предприятий более 30 млрд рублей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, компания «Пуль-сар», которая на территории ОЭЗ «Дубна» производит инновационные медицинские изделия для хирургии, разработала и выпустила первое и пока единственное в мире средство для предотвращения или остановки лимфореи. Лимфоблок применяется при онкологических операциях, сосудистой хирургии, радикальной лимфодиссекции, мастэктомии, других хирургических вмешательствах.

В ответ на постоянно растущий спрос на вакуумные пробирки для взятия крови, компания «Эйлитон» запустила на своем предприятии в ОЭЗ уже четвертую по счету высокотехнологичную автоматизированную линию по производству вакуумных пробирок. Теперь производственные мощности предприятия позволяют ежемесячно выпускать порядка 12 млн востребованной медицинской продукции.

«Сектор медицинских технологий на территории ОЭЗ „Дубна“ динамично развивается — объем заявленных инвестиций в этой сфере, которые наши резиденты еще планируют вложить в свои проекты, сейчас составляет порядка 10 млрд рублей. Развитие медицинских технологий в технико-внедренческой зоне Дубна является нашим стратегическим приоритетом, поскольку это не только способствует укреплению экономического потенциала региона, но и напрямую влияет на качество жизни людей», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.

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