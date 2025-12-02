45 катков с искусственным льдом откроют в Подмосковье до конца зимы

В первый зимний месяц в Подмосковье начнут функционировать 45 сезонных катков с искусственным льдом, в том числе 5 новых. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В Подмосковье начали открываться сезонные катки. Этой зимой будут работать 45 катков с искусственным льдом, и все они откроются до 15 декабря. Подготовка катков с натуральным льдом начнется, когда температура опустится ниже нуля и будет достаточный снежный покров. Мы тщательно проверили состояние объектов и качество услуг. На катках будут обеспечены комфорт и безопасность: прокат инвентаря, музыкальное сопровождение и теплые раздевалки», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Красногорске будут работать 5 катков: на стадионе «Зоркий», у ЖК «АРТ», на Павшинской пойме, рядом с МБУО «Вершина» и школой № 4 в Нахабино. В Одинцово четыре катка откроются в парке культуры, спорта и отдыха имени Л. Лазутиной, в «Раздолье», «Малевича» и в районе Сколково. В Люберцах появятся три катка: в парке «Наташинские пруды», на Центральной площади и у спортивной школы «Орбита» (Дзержинский). По два катка будут открыты в Балашихе, Истре, Дубне, Пушкинском и в Химках.

Кроме того, запланировано открытие новых катков в Дмитрове, Воскресенске и в трех ЗАТО: Звездном городке, Власихе и Краснознаменске.

Все катки будут работать по единому стандарту качества. На площадках установят теплые пункты проката с современным инвентарем, шкафчики для хранения вещей, воздушные сушки для ботинок и удобные турникеты. Для поддержания качества льда используется специализированная заливочная техника.

Бронирование сеансов будет доступно с 1 декабря на платформе «Спорт Подмосковья» и в приложении Добродел https://uslugi.mosreg.ru/app.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.