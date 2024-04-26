44-летняя Виктория Боня показала в соцсети округлившийся живот

Блогер и модель Виктория Боня выложила в своих соцсетях видео, на котором видно ее округлившийся живот. Так блогер сообщила подписчикам о своей беременности, сообщает «СтарХит» .

«Здесь уже не скрыть мой беременный живот, да и смысла не вижу это делать», — заявила блогер.

Однако не все подписчики звезды поверили в подлинность беременности. Есть и те, кто решил, что девушка таким образом просто пытается привлечь к себе внимание.

Хейтеры пишут, что посты Виктории — сплошная ложь для привлечения внимания к своей личности. Она пытается играть на публику и делает все, чтобы ее заметили.

Ранее 44-летняя Боня, у которой есть 12-летняя дочь Анджелина от ирландского миллионера Алекса Смерфита, признавалась, что хотела бы еще раз стать мамой. После расставания со Смерфитом Виктория осталась жить в Монако. У нее были романы, но пока ни один из них не закончился свадьбой.