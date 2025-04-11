43 жителя Люберец получили выплату за протезно-ортопедические изделия

В Московской области протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты предоставляются жителям, имеющим место жительства в области и не имеющим инвалидности, которые нуждаются в этом по медицинским показаниям. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«43 жителя городского округа Люберцы получили денежную выплату за протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты на общую сумму 1,5 млн. рублей. Правительство максимально упростило получение выплаты. Подавая заявление на портале, данные из поликлиники и показания от врача подгружаются автоматически, дополнительно никаких справок приносить не потребуется», — рассказала начальник социальной защиты Виктория Балаховская.

На предоставление выплаты в бюджете Московской области выделено 104,0 миллиона рублей.

«В связи с преклонным возрастом у меня проблемы со слухом. Врач сказал, что необходим слуховой аппарат. Инвалидности у меня нет, пенсия небольшая. В декабре 2024 года подал заявление на бесплатное слухопротезирование по медицинским показаниям. В связи с изменениями в законодательстве в марте 2025 года мне была предоставлена денежная выплата за слуховой аппарат. Очень благодарен правительству Московской области за данную программу», — рассказал житель Люберецкого городского округа Виктор Иванович.

На предоставление выплаты в бюджете Московской области выделено 104,0 миллиона рублей.

Подать заявление и узнать подробную информацию можно на регпортале госуслуг.

В ведомстве дополнили, что заполнить интерактивную заявку на получение услуги помогут специалисты многофункционального центра «Мои документы» по месту жительства.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122, далее добавочно 6, а также в чатах вопросов и ответов в Telegram «Социалка г. о. Люберцы и Котельники», «Социалка.Лыткарино и Дзержинский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.