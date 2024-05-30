43 ребенка из округа Пушкинский отправились в детский лагерь в Анапе

Продолжается летняя оздоровительная кампания для подмосковных детей. Так, более 40 детей из округа Пушкинский отправились на отдых в летний оздоровительный лагерь в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Традиционно ребята из малообеспеченных семей у нас ездят в морские лагеря. В этом году их подобрано 4. Там будут отдыхать 4,5 тыс. детишек. Мы организуем не только бесплатный отдых, но и трансфер до лагерей на РЖД», — сказала первый зампредседателя правительства региона Людмила Болатаева.

Первая смена на море стартует 28 мая и продлится до 17 июня 2024 года.

«В прошедшие выходные 43 ребенка из округа Пушкинский отправились на отдых в детский оздоровительный лагерь «Электрон« в п. Сукко, г. Анапа. Это дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также состоящие на учете в участковой социальной службе Пушкинского семейного центра», — добавил начальник Пушкинской соцзащиты Роман Соловьев.

В министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что оформить заявление на постановку в очередь детей от 7 лет для получения бесплатной путевки можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.