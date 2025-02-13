43 новых воспитанника дали кадетскую клятву в Ногинске

На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя» в Ногинске прошел IV Богородский военно-патриотический фестиваль. В нем приняли участие школьники центров образования БГО, молодежь, представители общественных организаций округа, в/ч Ногинского гарнизона, почетные гости, представители администрации, депутаты совета депутатов, руководители предприятий округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Данное мероприятие продолжает месячник оборонно-массовой работы. За период с 23 января проведены более 50 мероприятий различного уровня, которые успешно прошли на территории Богородского округа.

15 февраля 2006 года в Ногинске на базе средней школы № 21 был открыт первый кадетский класс. А сегодня в Богородском округе уже 475 кадет и 348 юнармейцев.

В Богородском военно-патриотическом фестивале принимают участие воспитанники двух центров образования: Ногинского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Громова Б.В. и кадетских классов центра образования № 29, успешно прошедшие начальный этап военно-спортивной подготовки.

В четверг 43 кадета приняли торжественную клятву на верность идеалам кадетства.

За минувшие годы в рядах кадетского корпуса выросли достойные защитники Отечества. Среди них те, кто сегодня успешно продолжают учебу в высших учебных заведениях страны, готовятся посвятить свою жизнь служению России, а также те, кто уже с честью носят погоны офицера РФ. С начала СВО 17 выпускников Ногинского кадетского корпуса добровольцами встали на защиту интересов Отечества.

Богородский военно-патриотический фестиваль — это уникальная творческая площадка, где можно познакомиться в полном объеме с деятельностью воинских частей, расположенных в Ногинском гарнизоне, как в формате выставки, представленной в фойе, так и в формате квестов.

Концертная программа и показательные выступления продолжили фестиваль.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.