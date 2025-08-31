420 тысяч детей из Подмосковья отдохнули этим летом в лагерях

Летний отдых для детей из Подмосковья подходит к завершению. В этом году ребята отдыхали в пришкольных, загородных и палаточных лагерях, санаториях, а также лагерях труда и отдыха, об этом рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По словам Болатаевой, среди отдохнувших в летних лагерях детей были подростки из семей бойцов специальной военной операции.

«Этим летом более 420 тысяч подмосковных школьников смогли отдохнуть в детских лагерях. Мы традиционно обеспечили бесплатными путевками детей наших бойцов СВО и ребят из семей с низким доходом. Кроме того, детские лагеря Подмосковья приняли детей из Курской и Белгородской областей, а по программе нашего губернатора дети из новых регионов смогли по бесплатным путевкам отдохнуть на море», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Отдых в загородных лагерях

Как уточнили в региональном Минсоцразвития, в летний сезон этого года в Подмосковье работали 123 загородных лагеря, а также 982 пришкольных. Стоит отметить, что этим летом впервые после долгого перерыва свои двери для детей открыли два подмосковных детских лагеря — «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске и «Лесная поляна» в Коломне.

Больше всего оздоровительных лагерей было в городских округах Пушкинский, Коломенский, Рузский и Истринский. Родители могли выбрать для своих детей тематические лагеря — творческие, спортивные, патриотические, языковые, палаточные, музыкальные, а также в формате квест-лагеря.

В «Литвиново», где каждое лето по бесплатным путевкам отдыхают дети участников специальной военной операции, каждую смену организовывали уникальные варианты досуга благодаря содействию с олимпийскими чемпионами, профессиональными спортсменами, артистами театра и кино, известными творческими коллективами и популярными блогерами. Отдых был насыщен и спортивными мероприятиями — кроме плавания, это большой и настольный теннис, бильярд, боулинг, мини-гольф, аэрохоккей, скалолазание.

В лагерях при школах проходили занятия с педагогами, командные и спортивные игры, экскурсии, мастер-классы, тренинги. Ребятам предоставлялось 2-3-разовое питание.

Отдых у моря

Особый отдых прошел у детей на Черноморском побережье. В этом году они отправлялись в лагеря «Созвездие» и «Золотой колос» в Туапсе, а также в лагерь «Медвежонок» города Геленджик. Морской воздух, экскурсии, вечерние программы и водные забавы в море оставили у ребят массу впечатлений. Ежегодно летняя оздоровительная кампания в приморских лагерях по бесплатным путевкам охватывает детей из различных категорий: сирот, детей из семей с низкими доходами, а также тех, чьи родители являются участниками специальной военной операции.

В ведомстве отметили, что Подмосковье оказывает помощь другим регионам в обеспечении детского отдыха. Традиционно в августе Московская область организовала летнюю кампанию для ребят из Донецкой Республики. В этом году в приморских лагерях по бесплатным путевкам отдохнули 400 ребят. А 650 детей из Курска и Белгорода провели летние каникулы в подмосковных лагерях «Имени 28 Героев Панфиловцев» и «Лесная поляна».

Родители отметили положительные изменения: «Мой сын вернулся с массой впечатлений и новых друзей. Он научился многому, включая навыки командной работы и самостоятельности», — поделилась одна из мам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.