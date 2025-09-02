42 МКД Фрязина включено в программу капремонта общего имущества в 2025 году

Ход исполнения региональной программы капремонта многоквартирных домов на 2023–2025 год — как на территории всего Подмосковья, так и городского округа Фрязино — обсудили на выездном заседании Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

Как сообщил председатель Комитета Олег Гаджиев, с октября 2025 года планируется начать конкурентные процедуры по работам, запланированным на 2026 год.

«По поручению председателя Мособлдумы Игоря Юрьевича Брынцалова мы в постоянном режиме мониторим исполнение программы. Встречаемся с жителями, приглашаем подрядчиков и aонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Совместно с муниципальными депутатами будем контролировать ситуацию», — сказал Олег Гаджиев.

Мониторинг уже выполненных работ провели депутаты фрязинского отделения «Единой России». Так, партийцы оценили результат ремонта кровли дома № 29 по улице Луговой, площадь которой составляет почти 1 000 кв. м. Ее обновлением занималась компания «СтройМонтажСП» — подрядчик Фонда капитального ремонта.

Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Фрязино Сергей Зак пояснил, что теперь договоры на проведение ремонтных работ с подрядными организациями будут заключаться сроком на один год. Это исключит ситуацию, когда подрядчик затягивает ремонт, оставляя основной объем на последующие периоды.

«На ремонт предоставляется пятилетняя гарантия, благодаря которой в случае обнаружения каких-либо недочетов подрядчик обязуется бесплатно их устранить. Жители могут быть спокойны», — подчеркнул Сергей Зак.

По информации заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Игоря Тимофеева, сейчас завершается подготовка проекта капремонта на 2026–2028 годы. По Фрязино в перечень вошли 43 МКД: в 2026 году — 16 домов, в 2027 — 11, в 2028 — 16.

Руководитель Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Дмитрий Сватковский сообщил, что план 2025 года по Московской области предусматривает выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 4256 многоквартирных домах. В настоящее время в приоритетном порядке выполняются работы, имеющие сезонные ограничения. По Фрязино в плане на этот год — 42 дома. По 12 адресам работы уже завершены. Особое внимание уделяется 16 домам, на которых имеется задержка по срокам начала работ. Кроме того, дополнительно в план по округу включена замена 16 лифтов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.