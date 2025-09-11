400 нарушений правил продажи алкоголя выявили в Подмосковье

В Подмосковье продолжается мониторинг соблюдения требований по розничной продаже алкогольной продукции. С начала года сотрудники Минсельхоза Московской области, региональных отделов УМВД и администраций муниципалитетов проверили более 1 400 магазинов. В ходе контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 407 нарушений и изъято почти 7,6 тыс. бутылок спиртного, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Работа направлена на пресечение незаконных фактов продажи алкоголя — когда предприниматель действует без лицензии, регистрации в системах «Честный знак» и ЕГАИС, осуществляет продажу после 23:00, несовершеннолетним или в «зонах запрета». Напомню, что в Подмосковье они едины во всех муниципалитетах — от образовательных организаций удаленность таких торговых точек должна составлять не менее 100 метров, от медицинских учреждений — от 15 до 70 метров. Дополнительно с сентября действуют ограничения на продажу алкоголя в объектах, входы в которые расположены со стороны внутренних дворов многоквартирных домов. Исключение — только магазины со входами на улицу и не дальше 30 метров от края проезжей части, либо в встроенно-пристроенных помещениях к МКД», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве дополнили, что с начала года в ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 275 фактов продажи алкоголя в «зонах запрета», 69 случаев реализации спиртного после 23:00. 26 предпринимателей работали без лицензии, 14 — продали алкоголь несовершеннолетним, еще 5 — осуществляли деятельность в НТО. Также зафиксированы случаи с отсутствием подключения к системе маркировки «Честный знак» и ЕГАИС.

По результатам, выдано 487 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, возбуждено 74 дела об административных правонарушениях. Часть из них находятся на рассмотрении судебных инстанций, в том числе по вопросам аннулирования лицензий. По ряду дел назначены административные штрафы — за один эпизод от 10 тысяч до 350 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 8:00», — сказал Воробьев.