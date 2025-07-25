400-летние артефакты династии Мин сбывали по 1000 рублей за штуку

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Супруги Ван и Чжэн из деревни Бэйчжунху организовали онлайн-продажу подлинных кирпичей Великой Китайской стены, собранных у разрушенного участка памятника эпохи династии Мин (XIV–XVII века).

Более 100 покупателей приобрели древние строительные материалы. Каждый кирпич возрастом около 400 лет продавался примерно за 1000 руб.

Министерство общественной безопасности и Департамент культурных реликвий начали расследование, напомнив о строгой ответственности за торговлю объектами национального наследия.

Это не первый случай вандализма на символе Китая — в 2023 году другая пара прорыла в стене 5-метровый проход для сокращения пути на работу.