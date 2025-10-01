40 студентов начали обучение в «Школе фермера» в Подмосковье

30 сентября в Московской области вновь стартовала «Школа фермера» — совместный образовательный проект Россельхозбанка и министерства сельского хозяйства России, направленный на развитие действующего агробизнеса или его создание с нуля. К обучению, которое проходит на базе «Можайского техникума», приступили 40 человек, в каждом регионе специализации выбираются исходя из потребности внутреннего рынка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Подмосковье обладает большим потенциалом для развития сельского хозяйства, и важно, чтобы у наших фермеров были все необходимые условия для успешного запуска и ведения собственного дела. В регионе действует более 800 фермерских хозяйств. Такие образовательные проекты готовят начинающих аграриев, которые желают развивать бизнес на земле — вносить вклад в продовольственную безопасность и создавать рабочие места в отрасли», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В регионе «Школа фермера» реализуется уже в 12-й раз. За предыдущие потоки она подготовила более 300 аграриев. В приоритетном порядке зачисляются ветераны СВО и члены их семей, в новом потоке таких студентов 11 человек. Предполагается 150 часов теоретических занятий и 100 часов практики за 2,5 месяца. По итогам защиты студенты смогут получить диплом государственного образца.

«С каждым новым потоком мы стараемся привлекать к обучению новых экспертов и специалистов, которые расскажут нашим студентам все основы ведения своего фермерского хозяйства с учетом особенностей нашего региона. Этой осенью вместе с «Можайским техникумом» студенты погрузятся в разнообразие ягодных культур и животноводства», — отметил директор центра розничного и малого бизнеса Россельхозбанка Владимир Капранов.

За 5 лет реализации проекта «Школа фермера» охватила 83 субъекта России в 8 федеральных округах и подготовила более 9 тыс. аграриев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.