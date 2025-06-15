40% от месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки

В столице и Подмосковье за минувшие сутки выпало до 40% от июньской нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

По его словам, в Подмосковье больше всего дождя было в Павловском Посаде, там выпало 30 мм осадков, что для востока региона составляет 40% от месячной нормы. Сильные дожди прошли в Электростали (25 мм), Электроуглях (23 мм), Дмитрове и Горках Ленинских (20 мм), Сергиевом Посаде (17 мм), Мелихове (16 мм), Клину и Талдоме (15 мм).

Синоптик добавил, что на столичной ВДНХ вылилось ведро дождевой воды на метр площади, то есть выпало 11 мм (норма месяца — 77 мм).

Как уточнил Тишковец, в течение дня в воскресенье дожди ослабеют. Выпадет только несколько мм осадков.